Ветеран спецназа неубедительно оправдывает отсутствие ответа на украинские теракты

Если раньше отсутствие зеркальных ответов на украинские теракты в России объясняли принципом «мы не такие», на фоне недоумения населения выдвинут новый аргумент – «бережём кадры».

Соответствующие тезисы в эфире канала «360» озвучил ветеран спецназа Александр Арутюнов, известный также как Razvedos, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы начнем так же убивать представителей военно-политического руководства Украины? Мое мнение – что наши возможности сегодня в Киеве гораздо скромнее, чем их возможности в Москве. И в Москве подобного рода акции, предположим, что это Украина, может проводить, не рискуя хорошо подготовленными диверсантами и агентами, привлекая для этого совершенно других лиц – для извлечения заложенной взрывчатки, для доставки ее на место и так далее. При этом, сам исполнитель и непосредственный инициатор может и не попасть вообще в поле зрения правоохранительных органов. Учитывая контрразведывательный режим в Киеве, настроения киевлян, учитывая гораздо более мононациональное общество Украины, подобная работа будет гораздо сложнее. Плюс, комендантские часы, патрули. Соответственно, нам придется рисковать хорошо подготовленными, профессиональными исполнителями. А стоит ли жизнь хорошо подготовленных профессиональных исполнителей представителя военно-политического руководства Украины – большой вопрос», – оправдал безнаказанность украинской верхушки Арутюнов.

