Ветеран спецназа неубедительно оправдывает отсутствие ответа на украинские теракты
Если раньше отсутствие зеркальных ответов на украинские теракты в России объясняли принципом «мы не такие», на фоне недоумения населения выдвинут новый аргумент – «бережём кадры».
Соответствующие тезисы в эфире канала «360» озвучил ветеран спецназа Александр Арутюнов, известный также как Razvedos, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда мы начнем так же убивать представителей военно-политического руководства Украины? Мое мнение – что наши возможности сегодня в Киеве гораздо скромнее, чем их возможности в Москве.
И в Москве подобного рода акции, предположим, что это Украина, может проводить, не рискуя хорошо подготовленными диверсантами и агентами, привлекая для этого совершенно других лиц – для извлечения заложенной взрывчатки, для доставки ее на место и так далее. При этом, сам исполнитель и непосредственный инициатор может и не попасть вообще в поле зрения правоохранительных органов.
Учитывая контрразведывательный режим в Киеве, настроения киевлян, учитывая гораздо более мононациональное общество Украины, подобная работа будет гораздо сложнее. Плюс, комендантские часы, патрули.
Соответственно, нам придется рисковать хорошо подготовленными, профессиональными исполнителями. А стоит ли жизнь хорошо подготовленных профессиональных исполнителей представителя военно-политического руководства Украины – большой вопрос», – оправдал безнаказанность украинской верхушки Арутюнов.
Ранее военный эксперт Владимир Орлов пояснял, в чем важность ударов по главарям украинского режима:
«Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией.
Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии. Произойдет полная дезорганизация.
Основная цель должна быть не в перемалывании человеческого потенциала ВСУ, а в уничтожении киевского режима и его обслуги».