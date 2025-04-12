Военкор впервые раскрыл «неприятные» подробности провального штурма Марьинки

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Артиллерия в 2015 году показала полную неэффективность при попытке освобождения Марьинки в ДНР.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу неприятную историю. Была… то ли в 2015, то ли в 2016 году попытка освободить Марьинку под Донецком. С участием понятно каких советников. В ходе подготовки этой операции разведка выявила свыше 400 целей, которые нужно было перед началом нашего наступления на Мариьнку подавить. Артподготовка была около 6 часов.

Сколько было целей подавлено? Ноль», – сказал военкор.

Стешин уточнил, что теперь всё решает преимущество в дронах.