Военкор впервые раскрыл «неприятные» подробности провального штурма Марьинки
Артиллерия в 2015 году показала полную неэффективность при попытке освобождения Марьинки в ДНР.
Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я скажу неприятную историю. Была… то ли в 2015, то ли в 2016 году попытка освободить Марьинку под Донецком. С участием понятно каких советников.
В ходе подготовки этой операции разведка выявила свыше 400 целей, которые нужно было перед началом нашего наступления на Мариьнку подавить. Артподготовка была около 6 часов.
Сколько было целей подавлено? Ноль», – сказал военкор.
Стешин уточнил, что теперь всё решает преимущество в дронах.
«Штурмовые группы – два человека. Еще два на усиление, и два подходят на укрепление. Всего шесть человек. И можно вспомнить первый опыт советских серьезных боев в городской застройке Сталинграда. Там были штурмовые группы от 20 до 30 человек. Сейчас всё решают дроны.
Можно, конечно, поспрашивать артиллеристов и танкистов: «Что вы думаете о роли артиллерии и бронетехники в новых реалиях?». Они начнут рассказывать, что «без танков и артиллерии никуда».
Но мы-то знаем, что в артиллерии принято – если упал в 100 метрах от цели, то «цель подавлена». Но это немножечко не так», – отметил военкор.
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