Военное командование России должно перейти на казарменное положение – эксперт

Высшее военное руководство России должно перейти на казарменное положение или жить на охраняемой территории.

Об этом в своем видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт назвал вчерашнее убийство генерала Фанила Сарварова следствием инфантилизма и беспечности военного руководства и военной контрразведки, отвечающей за безопасность командного состава.

Шурыгин также отметил, что оптимальным вариантом был бы переход военного командования на казарменное положение, которое предполагает проживание в защищенных командных пунктах.

«Очевидно, необходимо менять саму систему подхода к организации безопасности тех, от кого зависит то, как проводится специальная военная операция. И, честно говоря, удивительно, что за четыре года это так и не было сделано.

Самые простые элементарные вещи – всем хорошо известно, что под зданием Генштаба находится вход в так называемое метро №2. Это специально проложенная линия, которая выводит за территорию Москвы в районы, где находятся углубленные, или точнее защищенные, в том числе, от ядерных взрывов командные пункты.

Очевидно, что в районе Подмосковья находятся десятки санаториев с очень хорошими условиями жизни и быта, и никто не мешал ни военному командованию, ни тем более людям, отвечающим за безопасность сформировать список из нескольких сотен фамилий, по крайней мере, тех, кто действительно является очевидной целью украинских спецслужб – и организовать их вывоз и проживание на этих территориях, на этих закрытых базах», – заявил Шурыгин.