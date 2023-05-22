Война не закончится, пока не докатится до стран Запада – Шатров

Страны западного блока перестанут натравливать Украину на Россию только тогда, когда война придёт к ним домой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Игорь Шатров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Эксперт призвал не надеяться на большие перемены после взятия Бахмута.

«Хотелось бы, чтобы это было как Сталинград, и после этого хребет этой гадины будет морально сломан. Но денег у них меньше от этого не станет. По крайней мере, пока. Во-первых, у них станок работает, газ тоже не только РФ производит. Поэтому наши самоуспокоительные мантры тоже надо подзабыть.

Они ввязались в серьёзную войну, и уже своему населению говорят, что надо затянуть пояса. То есть, ребята готовы не один год с нами воевать, они готовы надолго», – сказал Шатров.