Война не закончится, пока не докатится до стран Запада – Шатров

Владимир Гладков .  
22.05.2023 21:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока перестанут натравливать Украину на Россию только тогда, когда война придёт к ним домой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Игорь Шатров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока перестанут натравливать Украину на Россию только тогда, когда война придёт к...

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Эксперт призвал не надеяться на большие перемены после взятия Бахмута.

«Хотелось бы, чтобы это было как Сталинград, и после этого хребет этой гадины будет морально сломан. Но денег у них меньше от этого не станет. По крайней мере, пока. Во-первых, у них станок работает, газ тоже не только РФ производит. Поэтому наши самоуспокоительные мантры тоже надо подзабыть.

Они ввязались в серьёзную войну, и уже своему населению говорят, что надо затянуть пояса. То есть, ребята готовы не один год с нами воевать, они готовы надолго», – сказал Шатров.

Он подчеркнул, что Запад будет чувствовать себя относительно нормально до тех пор, пока война не придёт к ним.

«Продолжаться это может несколько лет, подушка безопасности у них довольно большая, сил хватит и народу вешать лапшу на уши какое-то время. И потом, народ ведь ещё не почувствовал сам, что это война. Вот когда французов и британцев призовут на войну с Россией – может быть, тогда вопрос и встанет остро. А пока они воюют на чужой территории чужими силами – белые туземцы воюют, и ладно», – подытожил политолог.

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