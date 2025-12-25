Волонтёр: Экономике России нужна передышка, вот почему Путин сдержан с Западом
Люди, видевшие бедствие населения в зоне боевых действий, прекрасно понимают, почему руководство России пытается разрешить конфликт с Западом политическим путём. Завершение СВО на условиях выхода ВСУ из всех новых регионов РФ было бы приемлемым итогом, поскольку российская экономика нуждается в передышке, что уже ощущалось во время «прямой линии» Владимира Путина.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Лично от себя, как от человека, который 3 года видел, что такое война для обывателей: я бы сказал, да не дай Бог большая война, которая затронет русские города и большие территории, когда будут использовать серьезные вооружения. Это просто катастрофа для любого народа.
Поэтому наш президент делает все возможное, чтобы эту войну купировать, и обеспечить площадку для мирного существования в том же 2030 году – я его полностью в этом поддерживаю и понимаю. Потому что я войну своими глазами видел, в ней нет ничего хорошего.
Выйти из войны на условиях, которые предложил Путин в 24 году, вполне желательно, чтобы взять передышку. Но это только с условием того, что с нас снимут все или хотя бы часть санкций.
Потому что на последней линии президента видно было: вопросы большей частью уже не СВО касались, а внутренней повестки. Цен, экономики, инфраструктуры, коррупции, мигрантов», – сказал Живов.
«Если у нас будет 2-3 года на приемлемых условиях, чтобы мы выборы провели, снизили социальную напряженность, экономика выдохнула немножко, появились инвестиции.
Вот если удастся добиться, условно говоря, трех лет мира на приемлемых условиях, где нам не будут на Украине руки выкручивать, то не так уж и плохо.
Кремль это понимает, и поэтому предпринимаются постоянно дипломатические усилия в этом направлении. Но, к сожалению, по-моему, нам не дадут завершить это успехом, оставив нас вот в этом постоянном вялотекущем конфликте», – добавил выступающий.
