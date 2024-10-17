Задержанный в Израиле киллер оказался украинским мигрантом

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В Израиле задержан неудачливый киллер, который оказался мигрантом с Украины. Об этом на канале в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Иранские спецслужбы пытаются постоянно завербовать израильских граждан. И в данном случае речь идет о русскоязычном гражданине Владиславе Верховске, который был завербован иранскими спецслужбами и выполнял различные поручения, получал за это деньги. В конечном итоге он был арестован практически перед тем, как он должен был совершить по заданию иранских спецслужб покушение на известного ученого израильского. И за это должен был получить 100 тысяч долларов от иранских спецслужб. И, кроме этого, помощь в том, что должен был сразу после убийства скрыться в России», – рассказал израильский полицейский.

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При этот он отметил, что несостоявшийся киллер был гражданином Украины, мигрировавшим в Израиль несколько лет назад.

«Он не выходец из России, но это русскоязычный человек. Мы говорим о израильском гражданине, он приехал 8 лет назад из Украины», – добавил майор.