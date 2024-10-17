Задержанный в Израиле киллер оказался украинским мигрантом

Вадим Москаленко.  
17.10.2024 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 719
 
Дзен, Израиль, Криминал, Украина


В Израиле задержан неудачливый киллер, который оказался мигрантом с Украины. Об этом на канале в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Иранские спецслужбы пытаются постоянно завербовать израильских граждан. И в данном случае речь идет о русскоязычном гражданине Владиславе Верховске, который был завербован иранскими спецслужбами и выполнял различные поручения, получал за это деньги. В конечном итоге он был арестован практически перед тем, как он должен был совершить по заданию иранских спецслужб покушение на известного ученого израильского. И за это должен был получить 100 тысяч долларов от иранских спецслужб. И, кроме этого, помощь в том, что должен был сразу после убийства скрыться в России», – рассказал израильский полицейский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В Израиле задержан неудачливый киллер, который оказался мигрантом с Украины. Об этом на канале...
Реклама

Реклама

При этот он отметил, что несостоявшийся киллер был гражданином Украины, мигрировавшим в Израиль несколько лет назад.

«Он не выходец из России, но это русскоязычный человек. Мы говорим о израильском гражданине, он приехал 8 лет назад из Украины», – добавил майор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть