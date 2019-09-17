Запад дал Зеленскому полгода: Дипломат об опасности для Украины

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад будет давить на президента Украины Владимира Зеленского с требованием скорейшего разрешения конфликта на Донбассе, зная, что он имеет большинство в Раде и высокий рейтинг. Об этом в эфире 5 канала заявил экс-замглавы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам бывшего чиновника, Запад хочет восстановить торговые отношения с Россией, а Украина не должна этого позволить.

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«Наши партнеры с оптимизмом восприняли победу Зеленского с точки зрения 73% поддержки. Теперь они считают, что он в парламенте может провести любое решение. Если у президента Порошенко не было устойчивого большинства, они понимали, что мы не могли некоторые вещи очень быстро и надлежащим способом провести…

Зная сегодня нынешнее большинство, они будут продолжать далее давить на президента для того, чтобы принять необходимые решения – закрыть украинский вопрос. Если нужно, немного заморозить и возобновить бизнес с Российской Федерацией. Это опасность, и нам нужно не позволить, чтобы наш вопрос был исключен из приоритетов международной повестки дня», – заявил Елисеев.

По его словам, Запад дал новой украинской власти полгода. В этот период президента Владимира Зеленского и его команду не будут критиковать за рубежом. По словам бывшего высокопоставленного чиновника, после истечения этого срока команде «Зе» будет очень «несладко».

«Запад был шокирован, возможно, в позитиве, голосами, сколько набрал президент Зеленский. Конечно, они сейчас находятся в эйфории. Я даже скажу, что сегодня вы не услышите никакой критики в адрес новой власти со стороны международного сообщества, прежде всего, европейцев… Они очень внимательно за всем следят, но они определенное время будут создавать комфортные условия для новой власти. Мой прогноз: еще где-то полгода они дадут возможность проводить все эти реформы, а потом, конечно, если останется так, как есть, потом, конечно, будет очень несладко», – заявил Елисеев.