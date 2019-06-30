30.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Колониальная демократия, Украина
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Запад не отдаст всю власть Зеленскому – ему нужен треугольник марионеток

В интересах Запада, чтобы партия Владимира Зеленского не получила слишком большое число мест в новой Верховной Раде, поскольку тогда она станет чрезмерно самостоятельной и не всегда подконтрольной.

Украинской властью легче управлять методом интриг, если правящую коалицию в новом парламенте сформируют три прозападные партии.  Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил политический консультант Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему на Западе боятся монобольшинства партии «Слуга народа» в Раде?» – озвучил вопрос зрителей ведущий.

«Запад хочет контролировать Украину. Если «Слуга народа» получит единоличное большинство… Западу легче контролировать, когда есть какой-то треугольничек. Допустим, большинство из трёх партий. Одну партию контролировать – это риски для Запада», – отметил эксперт.

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