Тот факт, что ЕС выделит 90 миллиардов евро Украине – хорошая новость. Но плохо, что решение этого вопроса далось нелегко и натолкнулось на сопротивление ряда влиятельных европейских стран.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Зе-офис.

«Это говорит не только Макрон. Особая позиция была у Италии, Джорджи Мелони, там коалиционное правительство, и они тоже вынуждены маневрировать. И как в очередной раз подтвердилось, своя рубашка ближе к телу. Каждый думает прежде всего о своих – и геополитических, и финансовых интересах. Нам готовы помогать, но не в ущерб себе. Поэтому, чем дольше длится эта война, тем больше европейцы будут склонны тоже к поиску разных компромиссных вариантов. Не то чтобы будет ослабевать их солидарность с Украиной, для них это вопрос безопасности. Они нас будут поддерживать, но они будут принимать вариант прекращения войны в компромиссной форме, даже путём некоторых уступок со стороны Украины как вариант вполне приемлемый для себя, чего не было ещё, например, год назад или ранее. Сейчас для них это будет вполне приемлемый вариант», – тревожится Зе-политолог.

При этом он добавил, что Европа пока не любой ценой хочет закрыть этот вопрос.