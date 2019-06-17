17.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, ЕС, Политика, Россия, Украина
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Зеленский думает, что судьбу Донбасса можно решить без России

Последние заявления руководства Украины наводят на мысль, что Владимир Зеленский договорился с Западом о некоей новой, более мягкой стратегии по Донбассу, однако эта концепция не была согласована с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что в части мирных переговоров, в части «Нормандской четверки» открылась определенная возможность. Приезд немецкого и французского министра иностранных дел, восстановление Кучмы…

Зная, что Кучма не мальчик на побегушках, думаю, что восстановили его под определенную политическую перспективу. Более того, его такие резвые заявления, которые там прозвучали в виде каких-то идей о запрете открывать ответный огонь, об очередном перемирии и разведении сил, все это комбинировалось идеями снятия блокады и референдума для Донбасса, говорит о том, что возможно, между Германией, Францией и Украиной сегодня согласован какой-то концепт в отношении Донбасса.

Но с Россией эта «рамка» не проговорена, судя по всему», – заявил Бортник.

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