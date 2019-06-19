19.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Социология, Украина
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Зеленский ничего не выполняет, но остаётся лидером рейтинга

Вопрос прекращения огня на Донбассе, с которым пока что не справился Владимир Зеленский, не продемонстрировав новых подходов к решению конфликта, считают главной задачей для нового президента 50% жителей Украины.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» с 8 по 12 июня этого года, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запрос на мир возрос по сравнению с предыдущим месяцем (в качестве главной задачи в мае это называли 47%).

«Ожидания о прекращении войны в Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах», – фиксируют социологи единство чаяний избирателей на Западе, Юге, Востоке и Севере Украины.

На втором месте респонденты наиболее часто называли (38%) необходимость снижения цен.

На третьем месте запросов (22%)  – уменьшение влияния олигархов на политику.

Только 13% отметили, что хотят усиления сотрудничества с НАТО и ЕС.

Однако и примерно столько же – 12% высказались за возобновление сотрудничества с Россией.

Всего 7% ждут возвращения Крыма.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в настоящий момент партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского остается лидером предвыборной гонки – за нее готовы проголосовать 47,1% опрошенных.

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