Зеленский пообещал не вмешиваться в процесс импичмента Трампа

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Латвии, заявил журналистам, что “не будет вмешиваться” в попытку демократов в Конгрессе отправить Дональда Трампа в отставку в порядке импичмента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в комментарии агентству AFP.

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“Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться”, — сказал Зеленский, встречаясь с украинской диаспорой в столице Латвии Риге.

“Мы, как Украина, ничего не будем делать”, — сказал он.

Напомним, процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что президент США Дональд Трамп в июльском телефонном разговоре якобы давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

В конце сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента республиканца Трампа.

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, из которой следовало, что претензии демократов надуманны.