Зеленского пригласили в состав Союзного государства

04.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Новый украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от прозападного курса и заявить о присоединении Украины к Союзному государству России и Белоруссии.

Об этом на патриотическом форуме «Донузлав-2019» рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора» экс-вице-спикер Госдумы РФ Сергей Бабурин.

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«Сегодня я хочу сделать все, чтобы политик Зеленский закончил как почетный гражданин Украины в Киеве в составе нашего единого Союзного государства: Москва, Белоруссия, Украина, Казахстан, и все те, кто помнят, что мы – один народ. Давайте мы работать, ему надо тоже работать. Он, на мой взгляд, очень талантливый человек. Но тут мало таланта. Нужна цель и удача.

Как бы меня не ругали, я лично направил ему партийное поздравление после выборов и выразил несколько пожеланий, начиная прекращением войны в Донбассе и уважением к Русской Православной Церкви и лично митрополиту Онуфрию», – отметил политик.