Зюганов пригрозил погрузить Британию в небытие и предостерёг Россию

Елена Острякова.  
24.09.2024 20:25
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


России стоило бы провести испытания ядерного оружия, как Советскому Союзу в 50-х годах прошлого века, чтобы исключить шантаж и запугивание со стороны Запада.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сегодня журналистам в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России стоило бы провести испытания ядерного оружия, как Советскому Союзу в 50-х годах прошлого...

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«Чтобы эти сумасшедшие головы, которые сидят сегодня в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе – поняли, что будет, когда они вызывают на бой страну, которая обладает самым мощным ядерным зарядом… Одного залпа одного расчета подводной лодки хватит для того, чтобы Британский остров погрузился в полное небытие.

И когда они говорят, что будут частные команды на предмет того, что можно будет стрелять по отдельным объектам, то должны понимать, с чем они играют. Не случайно руководитель Казахстана сказал Олафу Шольцу, что победить Россию невозможно. Ядерную страну невозможно победить. Он прав… но разложить возможно», – вдруг добавил коммунист Зюганов, имея в виду то ли Ленина, то ли высших партийных руководителей позднего СССР.

Он напомнил, что взрывная волна от советских испытаний трижды опоясала Земной шар.

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