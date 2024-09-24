Зюганов пригрозил погрузить Британию в небытие и предостерёг Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России стоило бы провести испытания ядерного оружия, как Советскому Союзу в 50-х годах прошлого века, чтобы исключить шантаж и запугивание со стороны Запада.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сегодня журналистам в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Чтобы эти сумасшедшие головы, которые сидят сегодня в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе – поняли, что будет, когда они вызывают на бой страну, которая обладает самым мощным ядерным зарядом… Одного залпа одного расчета подводной лодки хватит для того, чтобы Британский остров погрузился в полное небытие. И когда они говорят, что будут частные команды на предмет того, что можно будет стрелять по отдельным объектам, то должны понимать, с чем они играют. Не случайно руководитель Казахстана сказал Олафу Шольцу, что победить Россию невозможно. Ядерную страну невозможно победить. Он прав… но разложить возможно», – вдруг добавил коммунист Зюганов, имея в виду то ли Ленина, то ли высших партийных руководителей позднего СССР.

Он напомнил, что взрывная волна от советских испытаний трижды опоясала Земной шар.