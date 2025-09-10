Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину ждет уничтожение остатков экономики, энергетики и промышленности в случае, если она не пойдет на условия мира, озвученные Россией.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

