Киевский диктатор Зеленский в чате для придворных журналистов сообщил, что во время визита в США запрашивал «гарантии безопасности» для Украины на 50 лет, однако, якобы, получил от Дональда Трампа предварительное согласие на 15-летний срок.

Какие-либо подробности этого не сообщаются, но сам Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским давал понять, что основное бремя гарантий для Украины должна взять на себя Европа. Эммануэль Макрон сегодня анонсировал новое собрание в январе членов «коалиции желающих» – это страны НАТО, изъявившие готовность к вводу своих контингентов на Украину якобы для поддержания перемирия. Затем должна состояться совместная с украинской делегацией поездка европейцев в Вашингтон.

Как 50-летние, так и 15-летние гарантии нынешнему режиму в Киеве противоречат целям СВО. Ведь бандеровский режим получает дальнейшую консервацию – за 15 лет на Украине под влиянием антироссийской пропаганды сформируется несколько поколений. Кроме того, будет легализовано нахождение НАТОвских войск у линии фронта.

Так или иначе, но переехавший после начала СВО в Россию украинский политолог Александр Скубченко обращает внимание на изменение риторики Зеленского:

«Если раньше было — война не закончится, пока Россия остаётся на украинской территории, то сейчас — война закончится, когда Украина получит гарантии безопасности. Но самые настоящие гарантии безопасности Украине может дать только Россия. А для таких гарантий России нужен мир на её условиях».

Политолог Сергей Михеев полагает, что все будет решаться на переговорах России и США, самостоятельно Европа на открытую конфронтацию с Москвой не пойдет.

«Большая война Европы без США означает поражение Европы – это очевидно».

Депутат Госдумы Алексей Чепа напоминает о еще одной причине – у России нет доверия к европейской верхушке.

«Очевидно, что источником конфликта является Европа, мы знаем те европейские страны, которые всячески не поддерживали и противостояли минским соглашениям».

Экс-депутат Госдумы Елена Панина соглашается:

«Текущая конфигурация переговоров по линии США—Украина или США—Европа абсолютно тупиковая. Потому что её ключевая проблема — не сбой коммуникации и не пауза в согласовании деталей, а расхождение базовых логик сторон с позицией России».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев резюмирует: