Балаган с арестами разыграли дуэтом Порошенко с Коломойским – эксперт

21.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский был продвинут на пост президента вследствие договоренностей между его куратором, олигархом Игорем Коломойским и экс-президентом Петром Порошенко, который, несмотря на громкие заявления президента-комика, до сих пор находится на свободе.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот факт, что Гладковский вышел на свободу, подтверждает то, что президент Зеленский – это санкционированный преемник Порошенко. Это проект, который был реализован в рамках договоренностей Порошенко и Коломойского – привести к власти приемлемого президента, который гарантирует безопасность Порошенко и всей его команде.

Именно поэтому во время предвыборной кампании Зеленский нигде не обещал посадить Порошенко, говорил какими-то завуалированными фразами, вешались борды «Весна – время сажать» и прочие намеки, но никакой конкретики.

С конца мая Зеленский уже официально президент. И мы видели, что Порошенко спокойно прикрылся депутатским мандатом, сейчас великий оппозиционный лидер, никто команду президента (Порошенко) не трогал все это время, что подтверждает наличие договоренностей.

А когда на пресс-конференции Зеленскому задавали вопросы, почему никого не наказывают, он рассказывал о том, что «это не в моей компетенции, я не могу влиять на следствие, ничего об этом не слышал, будем разбираться», – пояснил он.

При этом эксперт считает, что задержание соратников экс-президента Сергея Пашинского и Олега Гладковского является лишь заранее спланированным «балаганом», который должен удовлетворить запрос общества на справедливость.

«Несмотря на договоренности, которые существуют между Коломойским-Зеленским и Порошенко, все равно есть запрос общества на наказание предыдущей власти, хотя бы на создание картинки наказания.

Соответственно, как только увидели падение рейтинга Зеленского, запустили сценарий этой имитации наказания. Выбрали двух персонажей, раскрученных и вызывающих наибольшую антипатию в обществе.

Санкционированно выбрали Пашинского, я так понимаю, что согласие на это давал его куратор Турчинов, а с другой стороны – Гладковского.

Сначала разыграли балаган с Пашинским, которого арестовали не за те множественные коррупционные схемы, которые были в «Укроборонпроме», а за стрельбу в Химикуса, то есть за то дело, которое понятно, что развалится, потому что прокуратура два раза это дело закрывала.

Это был один балаган разыгран. Соответственно, надо было разыграть второй балаган, что кого-то взяли из окружения Порошенко», – отметил Корнейчук.

Однако он акцентировал внимание на том, что даже эти «козлы отпущения» в итоге могут выйти на свободу.

«В итоге, разыгран балаган, который должен был показать, что новая власть пытается наказать старую, ну а теперь, как всегда, продажные суды выпустили Гладковского и прочее, а президент у нас на суды не влияет. Но шоу разыграли», – резюмировал политолог.

Напомним, что задержанный ранее близкий к Петру Порошенко глава корпорации «Богдан Моторс», экс-заместитель секретаря СНБО Олег Свинарчук (Гладковский), уволенный после коррупционного скандала в «Укроборонпроме», сегодня решением суда сегодня был освобожден под залог в 10 млн гривен.