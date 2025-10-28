Купянск на пороге освобождения российской армией, поэтому бандеровцы постараются «эвакуировать» как можно больше местных жителей.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждая эвакуация из Купянска – это уже как спецоперация, которая тщательно планируется. Она совершается военными или Нацгвардией, потому что другие подразделения не могут туда проехать.

Всего там находятся 561 человек. Мы стараемся, чтобы от заявки до самой эвакуации проходило не меньше суток.

Поэтому я ещё раз обращаюсь ко всем жителям купянского направления – нужно выезжать», – предупредил гауляйтер.