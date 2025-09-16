Для западных компаний Донбасс, Херсон и Запорожье – это уже Россия
Многие западные компании не хотят разбираться, где проходит линия фронта, и просто блокируют весь Донбасс, Донецкую и Запорожскую области.
Об этом в эфире украинского «Радио НВ» заявил эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всегда было так, что Старлинк на территории России не работает, потому что пролетающие там спутники не принимали сигналы пользователей и не авторизировали терминалы.
Есть санкции. И на оккупированных территориях никто из представителей «белого» бизнеса не готов работать. Такая же ситуация и в прифронтовых регионах – многие технологичные компании не готовы что-то понимать, и банят сразу всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую или Херсонскую область», – сказал Глущенко.
«Например, в том же Краматорске многие сервисы не работают – скачать драйвера Nvidia или заказать что-то по AliExpress. Компании приняли для себя такое решение.
Проблема в том, что они не хотят разбираться, где оккупированные территории, а где наши. Аналогичная ситуация со Старлинком – есть определённая линия, от которой он на запад работает, а на восток не работает», – возмутился укро-эксперт.
