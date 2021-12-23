Джуканович пророчит смену власти в Черногории в начале следующего года

Президент Черногории Мило Джуканович объяснил отзыв вотума недоверия правительству страны 13 декабря тем, что «некоторые партии запросили дополнительное время».

Об этом черногорский президент рассказал хорватскому телеканалу HRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не говорим о месяцах, мы говорим о возможном периоде в месяц – из-за более адекватной подготовки к тому, что нужно сделать, и где мы должны участвовать сами, – прокомментировал Джуканович отзыв вотума недоверия его националистической Демократической партией социалистов (ДПС), что произошло в Скупщине Черногории 13 декабря текущего года. – Некоторые из сторон, участвующих в этом политическом соглашении, запросили короткое дополнительное время – не говорим о месяцах, мы говорим о возможном периоде в один месяц – для более адекватной подготовки к тому, что необходимо сделать и где им следует принять участие. Конечно, вопрос настолько важен, что мы не задавались вопросом, должны ли мы согласиться с этой отсрочкой и должны ли мы обеспечить смену исполнительной власти в течение января ».

В свою очередь Джуканович похвалил себя, рассказав, что в течение тридцати лет законно побеждал на выборах и был в авангарде политики, которая принесла Черногории независимость, привела страну в НАТО и сохранила полиэтническую гармонию. При этом сейчас Черногория, по его мнению, находится в «глубоком и сложном кризисе, который является как политическим, так и экономическим, а также медицинским и институциональным» и «необходимо изменить такую ​​ситуацию». При этом, по словам черногорского президента, ДПС согласилась поддержать те «структуры, которые хотят перемен», и досрочные парламентские выборы подойдут его партии больше всего.

Также Джуканович прокомментировал тот факт, что Управление кадастра и государственной собственности зарегистрировало Цетинский монастырь как собственность Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.

По словам диктатора, это была «попытка узурпировать культурное, историческое и сакральное наследие Черногории с четкой политической целью – сербиизировать Черногорию, чтобы показать, что Черногория не имеет собственного государства, своей культурной, национальной и религиозной идентичности».