Экс-посол Украины в США покатил бочку на Зеленского

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский не может быть президентом Украины, поскольку является человеком без должных знаний государственного управления в то время, когда страна находится в состоянии войны.

Об этом в ходе интервью телеканалу «СК1» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы понимаете, не может в нормальной демократической стране, которая ведет войну, президентом быть человек, который не знает, как называется министерство обороны, а он назвал «министерством вооруженных сил», это нонсенс.

Не может быть президентом человек, который не знает фундаментальных основных вещей и вообще превращать трагедию на комедию – это не очень плодотворный труд. Я ничего не хочу сказать, Боже упаси, пусть будет и такой кандидат, были и разные люди, но нельзя во время такого дела, драматичного момента нашей истории, менять и ломать вот так всю систему, потому что от этого выиграет только агрессор Путин. Он хочет заграбастать всю Украину, потому что главная цель этой войны – уничтожить Украину, чтобы она никогда не претендовала на членство в ЕС и НАТО», – заявил Щербак.

Напомним, украинский политтехнолог Сергей Гайдай заявлял, что Украину ждёт противостояние по линии президент – Верховная Рада, в случае победы на грядущих выборах комика Владимира Зеленского.