Украинские должностные лица самого высшего звена производят впечатление людей, которые в самую последнюю очередь заинтересованы в продолжении поставок военной и финансовой помощи Украине.

Об этом в эфире канала «Дикий Live» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий Виталий Дикий попросил гостя студии прокомментировать одно из последних заявлений главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

«Он говорит, что доверять Украина не будет гарантиям безопасности союзников, если это будет просто бумага без каких-либо затрат, и пишет дальше, что выражает озабоченность, касательно готовящихся гарантий и хочет сперва увидеть детали, цены предполагаемой военной поддержки (и, конечно же, наверное, деньги). И добавил: после Будапештского меморандума мы не будем верить и не будем доверять бумагам без каких-либо затрат – закинул камень в их огород», – пересказал Дикий.

Илларионов однозначно определил, что это – свидетельство безответственности украинских должностных лиц самого высшего уровня.

«Так переговоры не ведут. То, что делается сейчас украинскими руководителями, нацелено на срыв не только вступления Украины в НАТО, но на срыв, подрыв оказания какой-либо военной помощи Украине. Такого рода заявления…

Понятное дело, что со стороны многих западных стран, действительно являющимися друзьями, союзниками, партнёрами Украины, которые хотят помочь Украине, они будут отметать это в сторону, – вот это некомпетентное, вульгарное, провинциальное поведение некоторых лиц, – и они, конечно, будут думать не о том, чтобы помочь этим лицам, они всё время будут думать о помощи Украине.

Несмотря на то, что у украинского народа оказались такие некомпетентные и невоспитанные представители», – выразил оптимизм экс-советник.