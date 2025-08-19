«Худшего для Зеленского не случилось» – в Киеве в целом довольны Трампом

Несмотря на переговоры Путина с Трампом, Запад не прекратил военную и финансовую помощь Украине, которая может и дальше затягивать войну.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кремль точно с прямыми переговорами Путина и Зеленского спешить не будет. И Зеленского это устраивает. В принципе, он может быть доволен – худшего не случилось – обрезания помощи и развединформации.

Тогда бы не было ни дальнобойных ударов, дроны даже не запустишь без тех спутниковых снимков, которые дают американцы. У США 250 военных спутников-шпионов. У Великобритании и Франции на двоих меньше 25. С ними много не навоюешь. Поэтому худшего не случилось, и для Банковой это позитив», – рассуждал Золотарев.

Он подчеркнул, что для Зеленского сейчас главная задача – тянуть время и не допускать прекращения западной помощи.

«У нас дыра в бюджете, и если бы американцы встали в позу относительно финансовой помощи, то к зиме были бы проблемы с денежным довольствием военным и соцвыплатами.

И на будущий год Украине нужно 70 миллиардов. Их надо слёзно просить», – добавил политолог.

