Курорты Крыма отчитали за расслабленность, а Сочи – за жадность

В этом году Крым соберёт 7 миллионов туристов, из которых около 1 миллиона выбрали полуостров как альтернативу подпорченному мазутом побережью Анапы. Однако в следующем году «анапского фактора» не будет: Роспотребнадзор откроет пляжи этого курорта, и рассчитывать на дополнительный турпоток не стоит.

Об этом в Ялте в рамках форума «ТуристЭкспо. Крым. 2025» заявил вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Сочи думали, что они будут главным бенефициаром «анапского фактора», и подняли цены. Мы помним, что творилось в январе-феврале, когда отели уровня 4-5 «звёзд» подняли цены на 20-25%, 3 «звезды» — на 10-15%. И чувствовали себя замечательно. Пока вдруг не сработал «крымский фактор»: люди поехали не в Сочи, а в Крым. Анапа потеряла примерно 2 миллиона отдыхающих, а Крым приобрёл 1-1,5 миллиона в сравнении с прошлым годом. И главным бенефициаром оказался Крым», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в выигрыше оказалась Абхазия, где впервые за 30 лет открылся аэропорт. После возобновления полётов в Геленджик сочинские отельеры пошли на попятную и стали снижать цены. Но было поздно.

«Они ждали плюс 15-20% роста, а получили 7%. В следующем году Роспотребнадзор официально откроет пляжи в Анапе, и крымчанам будет труднее. Потому что Сочи не поднимает сильно цены, да и крымчане вроде не сильно поднимают — всего лишь на 10%. Но это 10% от августа 2025-го, а если брать от майских праздников, то все 30% выходит. Поэтому прошу, чтобы наши коллеги услышали: в следующем году не надо быть непродуманно жадным», — указал Мкртчян.

Он добавил, что Крыму не стоит рассчитывать на возобновление авиаперелётов, а больше ориентироваться на доставку туристов по воздуху в Краснодар, откуда через несколько часов можно оказаться на побережье Восточного Крыма.

«Скорее всего, Краснодар перестанет быть хромой уткой и перейдёт на круглосуточный режим работы аэропорта. Понятно, что железная дорога как не справлялась, так и будет не справляться с пассажиропотоком. Месяц назад уже не было билетов из Крыма: в Крым билеты есть, а обратно билетов нет. И они так и не появились. Никаких иллюзий, не ждите, что пустят какой-то скоростной поезд на Краснодар, хотя их должно быть 3-4 в день, чтобы туристы приезжали не только в автомобилях, но и по железной дороге», — подытожил вице-президент объединения.

Со своей стороны, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заверил, что никаких иллюзий Крым не испытывает и автомобильным транспортом в этом году прибыло 77% туристов. Причем два из десяти автомобилистов выбирали сухопутный маршрут через Джанкой и Мариуполь, в том числе благодаря капитальному ремонту автодороги. После строительства трассы «Новороссия» вокруг Азовского моря маршрут по новым регионам станет еще предпочтительнее.

«Вообще, за 9 месяцев этого года мы приняли в Крыму 6 миллионов туристов – столько же, сколько за весь 2024 год. При сохранении таких темпов мы ожидаем к концу года чуть более 7 миллионов отдыхающих. И это говорит о восстановлении туристического потока. Проблемы с железнодорожным сообщением и транспортной логистикой снимутся с окончанием, когда движение поездов станет возможным не только по Крымскому мосту, но и через исторические регионы», – заключил министр.

В период с октября по май в Крыму будет работать треть от общего числа отелей. Их загрузка сейчас составляет 47%. Бронь на новогодние праздники – 28%.