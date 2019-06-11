Меджлисовцы в шоке: В Киеве освободили бывшего судью из Крыма

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Апелляционный суд Киева выпустил на свободу бывшего председателя украинского Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который некоторое время работал уже в российской республике и был несколько месяцев назад арестован на Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемой «прокуратуры АРК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Защита Чернобука смогла обосновать, что обвиняемый в госизмене слуга Фемиды является действующим судьей, потому должен быть отпущен из-под ареста.

Освобождение Чернобука вызвало переполох в среде бежавших из Крыма представителей украинства.

«Он работал судьей в оккупированном Крыму. О его работе на оккупантов в своей книге в том числе вспоминает Наталья Поклонская. Чернобук не прижился на полуострове. В конце 2014 года сбежал в Днепропетровскую область, где стал… советником мэра Филатова, пытался избежать люстрации, поехав в зону АТО. Потом долгое время скрывался от правоохранительных органов в Киеве, пока не был задержан СБУ», – возмущается промеджлисовская пропагандистка Севгиль Мусаева.