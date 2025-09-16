Румынка Майя довела Молдову до края

16.09.2025 15:22
На постсоветском пространстве Молдова часто воспринимается как тихий уголок, стремящийся к Европе. Но за фасадом проевропейской риторики президента-румынки Майи Санду и её партии PAS скрывается глубокий кризис.

На выборах 2021 года PAS получила абсолютное большинство – шанс проводить кардинальные реформы. Однако обещания Санду и её партии оказались ложью. Вместо борьбы с коррупцией, реформы юстиции и повышения благосостояния – экономический упадок, социальный раскол и произвол власти.

Экономика Молдовы находится в полуживом состоянии из-за резкого сокращения экспорта, оттока трудоспособного населения, роста безработицы и внешнего долга. Официоз в Кишинёве винит в этом «агентов Кремля» и конфликт на Украине. Однако это – неумелое оправдание неудач, ведь кризисные явления в экономике и соцсфере – следствие некомпетентности власти, а не внешних факторов.

Грузия, отказавшаяся от русофобской риторики и жёстких требований Брюсселя, добилась успехов в развитии, в то время как Молдова разрушила выгодное сотрудничество с Россией, не компенсировав его за счёт ЕС. Гранты и евро-кредиты не стимулируют экономику, а расхищаются чиновниками, которые и так получают зарплаты и «евроинтеграционные» надбавки в разы выше доходов 90% населения. Даже бывшие министры PAS – Спыну, Алайба, Серебрян, Литвиненко – после ухода получают «хлебные должности» в финансируемых государством структурах.

Одной из самых ярких особенностей правления Санду стала политика навязывания румынской идентичности и отказ от учета интересов русскоязычной части населения страны. Власти не только пытаются переписать историю, отрицая положительное значение советского правления, но и активно прославляют румынских союзников Гитлера, что вызывает гнев и протесты у многих молдаван.

Раскол в обществе стал сильнее, когда власти начали делить молдавскую диаспору на «правильных» (живущих в странах Запада) и «неправильных» (проживающих в России и Белоруссии). Но и этого Санду было мало. Следуя примеру Украины, она занимается расколом Молдавской Православной Церкви, поддерживая филиал РумПЦ в Молдове. Эти шаги ещё больше углубляют разногласия внутри страны и способствуют поляризации мнений.

Ситуация в Молдове осложняется тоталитарными методами правления. Все государственные учреждения находятся под полным контролем PAS. Оппозиция и нелояльные СМИ подвергаются преследованиям, а спецслужбы действуют вне правового поля. Вседозволенность, безнаказанность и слепота европейских структур предоставили правящей партии в Молдове широкие полномочия, которыми она активно пользуется даже в период выборов.

Скандалы и фальсификации, происходившие на президентских выборах и еврореферендуме в 2024 году, лишь укрепили мнение большинства граждан об авторитарности нынешнего политического режима. Есть все основания полагать, что партия PAS будет использовать эти же методы на предстоящих парламентских выборах, рассчитывая на отсутствие реальной реакции со стороны Европы.

Молдова сегодня стоит на распутье. Внешне она ориентирована на Евросоюз, но внутренне переживает кризис, связанный с растущими социальными и экономическими проблемами. Долгосрочные последствия авторитарной политики, проводимой правительством Санду и партии PAS, могут быть катастрофическими для страны. Разочарование в правящей партии уже широко распространено среди граждан.

Будущее Молдовы будет зависеть от того, смогут ли граждане восстановить политический диалог и преодолеть разногласия. Важно, чтобы к власти пришли люди, способные объединить общество, стабилизировать экономику, восстановить демократию и уважение к правам человека. В противном случае страна рискует остаться в политической и экономической изоляции на долгие годы.

