Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не может согласиться на безоговорочное прекращение огня, потому что НАТО сразу превратит Украину в бастион.

Об этом на своём канале заявила американская журналистка Рэйчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы хотим увидеть прекращение огня, и хотим заключить сделку, у России есть несколько пунктов, которые они хотят обсудить. Они ясно дали понять, что не могут согласиться на прекращение огня без предварительных условий. Потому что НАТО показала России, что каждый раз, когда будет какое-то прекращение огня, они будут использовать его, чтобы наводнить Украину оружием. Или, в данном случае, мы можем видеть, как Украина наводняется европейскими войсками. Так что, если этого не скрывают европейские политики, зачем России соглашаться на какую-то сделку с НАТО или прекращение огня, которое даст НАТО подготовиться к следующей войне. Россия дала понять, что не хочет продолжать эту войну каждые несколько лет», – сказала Блевинс.