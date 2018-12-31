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31.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Несмотря на транши ЕС и МВФ, Украина оказалась в шаге от экономической катастрофы

Чтобы избежать экономического коллапса, Украине нужно срочно менять политику, которой следовала страна последние четыре года.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко больше устраивает США, чем любой из других кандидатов. Они прекрасно знают ему цену, они знают, что они его могут вынудить принять такие решения, которые им нужно, они не уверены на 100 процентов в Тимошенко, хотя тоже могут оказать на неё давление. Я знаю, что Порошенко показывает данные, где он уже догнал Тимошенко, но это стопроцентная липа, которую рисует «Социсs» и люди, которые им управляют», – заявил политолог.

«Мы приближаемся к экономической катастрофе. Гранты от ЕС и МВФ не спасут. Для того, чтобы остановиться возле этой пропасти, нужно резко поменять политику – не то, что повернуться и любить Москву, надо вернуться к здравому смыслу. Там, где выгодно с Москвой, надо с Москвой, там, где выгодно с Европой, США и Китаем, надо с ними», – добавил Погребинский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, более 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни.

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