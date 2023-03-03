New York Times: К членству Украины в ЕС не готовы ни Киев, ни Брюссель

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Предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС во многом было эмоциональным решением, и мало кто в Европе серьезно сосредотачивается на том, что на самом деле может означать это обязательство.

Об этом 3 марта пишет американское издание The New York Times (NYT), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом сама Украина принципиально не готова к вступлению в ЕС, а процесс присоединения обычно занимает много лет.

Европейские чиновники непублично говорят, что нет никакого реального способа обойти нынешний сложный процесс вступления в ЕС, который обычно занимает много лет. Кроме того, это предполагает независимую постконфликтную Украину с надежными гарантиями безопасности, которые, по мнению многих, могут быть достигнуты только в случае членства этой страны в НАТО, отмечает NYT.

«Ясно одно: восстановление разрушенной Украины и её полное присоединение к Евросоюзу обойдется дорого, превратив некоторые страны из чистых получателей из бюджета ЕС в его доноров. Это также обещает сместить центр тяжести Европы на восток таким образом, что баланс сил в блоке коренным образом изменится», – подчёркивает издание.

«G7 создала агентство по реконструкции, но европейцам придется играть центральную роль как в его финансировании, так и в руководстве Украиной по обновлению её институтов и сокращению коррупции. Но, как и в случае с постсоветскими странами Центральной и Восточной Европы, вполне вероятно, что Украина с ее историей коррупции и олигархического правления сможет вступить в НАТО до того, как получит право на вступление в Европейский Союз», – пишут журналисты NYT.

Затраты на реконструкцию, которые уже оцениваются в 1 триллион долларов, не говоря уже о возможном членстве Украины в ЕС, приводят к появлению голосов, обеспокоенных стоимостью и возможными политическими последствиями таких решений.

«Меня беспокоит устойчивость граждан ЕС. Во многих странах Европы люди недовольны высокой инфляцией, высокими ценами на энергоносители и говорят, что война должна закончиться, она вызывает слишком много проблем», – цитирует издание премьер-министра Финляндии Санну Марин.

«Принятие такого соседа означает и принятие на себя большей ответственности за его выживание, и ЕС должен, наконец, разработать общий план оказания военной поддержки в долгосрочной перспективе, постепенно сменяя Соединенные Штаты», – подытоживает New York Times.

Таким образом, в США хотят заставить ЕС больше платить за содержание Украины, при этом оставив за собой право определять все важные шаги Киева без оглядки на Брюссель.

Как сообщал «ПолитНавигатор», обозреватель The New York Times считает, что одними танками ход войны на Украине не переломить.