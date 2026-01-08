Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как они ни пытались подменить православное Рождество католическим — не вышло. Как ни хотели под шумок отменить и «чужеродный» Новый год, изъяв после 25-го из массовой продажи елочные игрушки (то-то детям «радость») — не получилось.

А когда вылезли в город 7 января, и подавно зависли: все закрыто — одесситы по церквям да храмам.

И стоило ради этого неделями ходить в костюмах нечисти, хряков и козы Гапки (не спрашивайте), привлекая внимание санитаров и навязывая бесовские традиции?!.

«Планы полетели в пропасть, когда я услышала: «ну сегодня же православное Рождество, все отменяется, потому что многие сегодня празднуют», — жалуется нацистка-активистка Балаба. — Ну ок, у вас инерция, сатанисты тоже что-то когда-то празднуют, и каннибалы, и рептилоиды… И все эти оправдания были под звуки воздушных тревог и «шахеды»…Чтобы их черти к себе в Ад скорее утянули».

Такое мнение имеет сама ярчайшая представительница Ада.

Секта Балабы из мовных ведьм яростно поддержала свою бандершу комментариями:

«Меня прямо выворачивает, когда слышу «мы привыкли так праздновать».

«Рынки закрыты, зато у церквей УПЦ МП куча народа».

«Особенно удивил театр имени Василька! Украинский театр показывает «Ночь перед Рождеством» на православное Рождество!».

А еще 7 января бандеровские бесы отметили свое Крещение — не слишком ретиво, ибо всего под «киевский патриархат» в Одессе перешла только одна церковь, а священники УПЦ придут к морю и водоемам традиционно — 19 января.

Так что, в основном, в воде резвились только «побратымы» Ганула. Как всегда, не в компании ТЦК.

«Очередной день, который подсветил, кто есть кто, — высрался нацист Музычко. — Спасибо хоть за это. Все в жизни политика. И прикрыться «просто так празднуем, деды воевали» не получится… Желаю украинцам уже окончательно не бояться русского мира. А проявления этого я вижу постоянно. Особенно в Одессе».

Вот-вот. Да и зимние праздники, от религиозных до светских, от тесно связанных со сказкой детства и предками, у нормальных одесситов заканчиваются не сейчас, а 23 февраля. А еще лучше — 8 Марта.