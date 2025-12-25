Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не новость, что Одессу и область усиленно и без перерывов бомбят уже две недели, поэтому восстановить энергетику невозможно. Да и как?! От памятников Бандере запитать?..

Собственно, в Одессе чрезвычайная ситуация государственного уровня была объявлена еще 17 декабря. Сегодня же гауляйтеры просто блажат: «Катастрофа!». Уже многослойная. Включая экологическую. Однако без пояснений и нюансов, как юродивые. То есть если бы «лохторат» — а так к людям и относятся — ориентировался бы на их пресс-службы, то вообще бы ничего не знал.

Как и прежде, официальная пропаганда сообщает, что нынешнее бедствие — результат разлива резервуаров с растительным маслом в порту «Южный», который пострадал от российских атак (как думаете, это бутылки с маслом всю ночь детонировали?). Однако очевидцы с мест сообщают, что течет и трансформаторное масло со всех выбитых электроподстанций, а их счет идет уже на десятки.

Не буду повторяться и в отношении выбитых или сильно поврежденных мостов через Днестр, что с каждым часом отрезает Одессу от цивилизации, превращая ее порты в бесполезную груду металлолома (зато они хорошо горят — единственный источник света).

Но при этом происходит нечто интересное — вся майданно-нацистская шваль обвиняет в творящемся Армагеддоне… местных гауляйтеров, которые, не будем забывать, их же руками и подсунуты Одессе!

«Это преступное бездействие руководства Одесской ОВА! — Вопит нацистка-активистка Оксана Поднебесная. — Масло уничтожает все живое на своем пути, никто не останавливает этот поток. Нет никаких сообщений от власти о загрязнении, его масштабах и мерах по устранению последствий… Не построено совершенно никаких защитных сооружений для энергетической инфраструктуры! Даже мешков с песком, никаких укреплений, поэтому, даже когда «шахеды» падают в десятках метрах от подстанций, их все равно разрушают осколки… А что будет в случае полного уничтожения переправ?!. Представляете уровень пофигизма областного руководства?!».

«У нас вообще никак не налажено взаимодействие между службами и органами власти для быстрой ликвидации последствий подобных катастроф!», — возмущается нацист-активист Владислав Балинский, который вместе с Ганулом рушил кувалдой памятники.

«Валает» и их коллега баба Балаба:

«После нескольких накатов дронами и добивания баллистикой была уничтожена почти вся энергетика. Люди возмущаются, что власти проспали разрушение электрических подстанций».

Что до людей, то напомню, что эта троица в Доме профсоюзов их добивала и жгла.

А что касается экологического коллапса и утопающих в масле птиц, которые валяются по всему побережью, то одесситы, кто вообще самоходный (большинство замерзает по домам и скрывается от ТЦК), пошли спасать их своими силами. Ведь масло склеивает перья, и птицы гибнут.

Но лишь на третий день после катастрофы гауляйтеры это заметили и объявили: «Птичий мор!» (выражение понравилось).

Вот только про человеческий мор ничего не сказали. В мэрии и обладминистрации свет, конечно, появился.