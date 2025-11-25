Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе переговоров в Женеве украинской делегации удалось добиться значительного изменения текста «мирного соглашения» из 28 пунктов, поскольку многие из них не устраивали бандеровский режим в Киеве. Впрочем, изначальный документ точно так же не предполагал выполнение поставленных целей российской СВО. Поэтому, можно предположить, что утверждение документа становится ещё более сомнительным.

Вот что в интервью британской газете Financial Times сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, принимавший участие в переговорах:

«После нескольких часов кропотливых переговоров, которые чуть не сорвались еще до своего начала, делегации США и Украины достигли соглашений по нескольким вопросам, но «заключили в скобки» наиболее спорные моменты, включая территориальные вопросы и отношения между НАТО, Россией и США, чтобы их решили президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Украинцы заявили, что они «не уполномочены» принимать решения по территории, в частности, уступать земли, как предполагалось в первоначальном проекте плана, поскольку, согласно конституции их страны, для этого требуется проведение общенационального референдума», – пишет издание.

По словам, Кислицы, новый проект мало похож на более раннюю версию мирного предложения, которая попала в сеть и вызвала возмущение в Киеве.

«От первоначальной версии осталось очень мало», — утверждает он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что в состав американской делегации входил зять Трампа Джаред Кушнер, «присутствие которого поначалу удивило украинских чиновников».

По словам Кислицы, хотя переговоры завершились на позитивной ноте, сам он назвал в обстановку в Женеве в воскресенье утром «очень напряженной».

Дело в том, что американцы, как уже сообщал «ПолитНавигатор», приехали разочарованными утечками информации в СМИ в преддверии встречи и публичными дебатами вокруг происхождения первого проекта предложения.

«Первые часы были совершенно… — сказал Кислица изданию, помолчав несколько секунд, — висели на волоске».

И лишь после двух часов разговора госсекретаря Марко Рубио с главой Зе-офиса Андреем Ермаком удалось снизить градус и начать переговоры.