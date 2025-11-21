План из 28 пунктов – самодеятельность Уиткоффа, будет новый от Рубио, – дипломат США
Бандеровская верхушка в Киеве, а также ее покровители из Европы отвергнут опубликованный накануне план «Уиткоффа-Дмитриева» по Украине из 28 пунктов.
Об этом экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в эфире телеканала Al Arabiya, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это не позиция правительства США, это не согласованный документ правительства США. Это документ, в котором четко прописаны все требования России. В нем нет ничего, чего бы русские не требовали снова и снова в своих максималистских требованиях. И это заставило правительство США, президента и госсекретаря отменить запланированный саммит в Будапеште пару недель назад.
Так что для украинцев это не вариант. Я думаю, что и для американцев это не вариант, и очевидно, что это документ «Уиткоффа-Дмитриева»… Это не официальная работа США над этим проектом. Официальная работа США над этим проектом ведется под руководством госсекретаря Марка Рубио, и в ней действительно уже принимают участие украинцы и европейцы…
Документ не одобрен правительством США, он не прошел через обычный процесс обсуждения с украинцами и европейцами. Когда они приступят к серьезной работе, в отличие от этого плана из 28 пунктов, который, на мой взгляд, не серьезен, украинцы и европейцы выскажут свое мнение».
Однако Тейлор считает, что, когда будет подготовлен «реальный план», там все равно будет зафиксирована потеря территорий Украиной:
«Да, они, скорее всего, останутся на нынешней линии фронта. Русские продолжат незаконно оккупировать 19% территории Украины, но 81% территории Украины, которая не оккупирована, перейдет к ЕС. А украинцы скажут, что они вернут себе оставшиеся 19%, которые русские незаконно оккупируют, и рано или поздно они это сделают».
