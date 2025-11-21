Бандеровская верхушка в Киеве, а также ее покровители из Европы отвергнут опубликованный накануне план «Уиткоффа-Дмитриева» по Украине из 28 пунктов.

Об этом экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в эфире телеканала Al Arabiya, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не позиция правительства США, это не согласованный документ правительства США. Это документ, в котором четко прописаны все требования России. В нем нет ничего, чего бы русские не требовали снова и снова в своих максималистских требованиях. И это заставило правительство США, президента и госсекретаря отменить запланированный саммит в Будапеште пару недель назад. Так что для украинцев это не вариант. Я думаю, что и для американцев это не вариант, и очевидно, что это документ «Уиткоффа-Дмитриева»… Это не официальная работа США над этим проектом. Официальная работа США над этим проектом ведется под руководством госсекретаря Марка Рубио, и в ней действительно уже принимают участие украинцы и европейцы… Документ не одобрен правительством США, он не прошел через обычный процесс обсуждения с украинцами и европейцами. Когда они приступят к серьезной работе, в отличие от этого плана из 28 пунктов, который, на мой взгляд, не серьезен, украинцы и европейцы выскажут свое мнение».

Однако Тейлор считает, что, когда будет подготовлен «реальный план», там все равно будет зафиксирована потеря территорий Украиной: