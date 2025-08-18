Пора отправлять на фронт электорат Зеленского – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской армии очень не хватает личного состава, поэтому Зеленскому пора ужесточать мобилизацию.

Об этом заявил депутат Киеврады, десантник ВСУ Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему мы вообще допустили возможность [прорыва российской армии под Добропольем]? Из-за нехватки войск. У нас абсолютно не проводится мобилизационная политика в стране, президент отстранился от своей прямой конституционной обязанности. Это для него неудобная тема», – негодовал Погребиский.