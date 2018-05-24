24.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

2 194 просмотров

Пособие по делению шкур неубитых медведей

Ввод в эксплуатацию Россией крупнейшего инфраструктурного проекта Европы – автомобильного моста через Керченский пролив, построенного всего за два с половиной года, вернувшего Крыму звание полуострова в смысле связности территории с материком, вызвал взрыв корчей и судорог среди носителей наплечных кастрюль всех уровней.

Более чем трёхлетние вангования и карканья свидомых полчищ диванных экспертов сменились пониманием, что Крым ушёл от Украины окончательно, Россия не развалится, мост не рухнет. В Киеве Крымский мост назвали «инструментом политического и экономического давления на Украину», хотя правильнее было назвать его инструментом, выбившим орудие экономического и политического шантажа на Крым и Россию из лап киевской камарильи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В результате, в среде «циничных бандер» возникла острейшая необходимость ответить Северному Мордору как можно больнее и обиднее. И в то же время, «асимметрично» и не очень затратно.

По такому случаю в Киеве собрался очередной кружок кройки и шитья ради сотворения нового бумажного тигра. Во-первых, определить – как ещё Украина может облагодетельствовать крымчан. Во-вторых, каким должен быть статус Крымской автономии в составе Неньки. В-третьих, что делать с Крымским мостом после «деоккупации». В четвёртых, подбить бабки, во что обойдётся Украине первый год «деоккупации».

Замечательно, что собравшиеся (а это представители Минстеця, Минкультурки, «меджлиса» – праздник рукоделия почтил своим визитом главарь Чубаров, и ряда грантоедских лавочек) оставили открытой саму тему «деоккупации». Впрочем, исходя из болботания последних двух лет, каких-то конкретных планов по «деоккупации» полуострова, окромя скрежета зубовного, у рагулей нет, и всё сводится к упованию на чудо, что однажды груз деклараций, подкреплённый санкциями, заставит Москву вернуть Крым Украине вместе с новым мостом и восстановленной инфраструктурой. Поэтому планами по рачительному использованию наследия «оккупантов» необходимо разжиться заблаговременно.

В общем, прейскурант готовых меховых изделий из шкур неубитых медведей.

Прейскурант собран в документ под названием «Зелёная книга», что смутно напоминает свод законов ливийской джамахирии, написанный собственноручно её лидером, полковником Каддафи.

Замечательно, что новые планы относительно Крыма увязаны в единый пакет с разработанным ранее дацзыбао, призванным привести к единообразию высказывания украинских чиновников по крымскому вопросу в духе знаменитой универсальной резиновой печати главного «геркулесовца» Полыхаева.

Очередная бумажка, угрожающая повальным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков», на тупом серьёзе позиционируется её авторами как «стратегический документ по реинтеграции Крыма». И никак иначе.

Однако, если послушать грантоедов, то их «стратегический документ» сводится к очередному витку нытья «мы разрабатываем рекомендации для чиновников, а ничего не делается».

В частности, из ежегодных 12 тысяч крымских выпускников, учиться на мове в Неньке выбирают единицы, да и тех с каждым годом становится всё меньше. Не помогают ни вывешенные на КПВВ листовки завлекательного характера для крымской молодёжи, ни «льготный» характер обучения. По данным фонда «Открытая политика» на 2017 год, квота из 2600 мест для крымчан в украинских вузах была выбрана менее чем на 10% – поступать приехало всего 204 человека.

Грантоедка из фонда «Открытая политика» уверена, что всему виной запугивание и прессинг крымской молодёжи со стороны «специальных российских проверяющих», так и выпадение учащихся из процесса изучения «украинознавства». Впрочем, грантоедка тут же сообщает о нехватке учебных материалов, а также нежелании родителей отправлять своих детей в неизвестность.

На границе с Крымом творится хлев и кабак. С украинской стороны КПВВ представляют собой собачьи будки у плохого хозяина, за которые стыдно перед крымчанами.

Ну, как известно, в украинском политикуме всё, что имеет отношение к Крыму, описывается словом «тымчасово», или «временно», а на практике всё временное оборачивается постоянным.

Мало крымчан приезжают оформлять рождение детей и акты гражданского состояния в украинские учреждения. По заявлениям «правозатычников», крымские визитёры подвергаются дискриминации со стороны чиновников. Грантоеды утверждают, что в настоящий момент 20% крымских родителей приезжают оформлять документы новорожденных, но в это верится с большим трудом. Вернее, вообще не верится.

Обещается некая системная либерализация для украинской паспортизации крымчан. За четыре прошедших года у многих просрочены или утрачены украинские паспорта, но люди не стремятся их менять или восстанавливать. Грантоеды встревожены: если человек не собирается продлевать паспорт гражданина Украины, то он автоматически выпадает из планов «деоккупации».

На фоне угроз покарать всех крымчан, принявших участие в выборах президента России, лишний раз убеждаешься в мыслях, что на Украине правая рука не знает, что творит левая.

«Правозащита» требует от украинской власти, чтобы крымчане могли получить весь комплекс административных услуг непосредственно на границе, без хождения по кабинетам где-то в Киеве или Херсоне. Самое смешное, что именно грантоеды стараются сделать государственные услуги привлекательными в гораздо большей мере, чем этого хотят украинские чиновники.

По тому, как разгоняли тему «крымско-татарской национальной автономии с возможностью самоопределения» никчёмные представители «меджлиса», было понятно, что Порошенко в преддверии президентских выборов вновь вывесил морковку перед носом экстремистских ишачков, к которой добавился пучок душистой липы в виде «крымской рады», в которой за крымскими татарами (читай – меджлисовцами) будут забронировано 33% мест.

Хотелка эта не новая. Помнится, в первые дни победы «гидности» её медленно смаковали меджлисовка Авамилева с политическим фриком Юровым на крымском ТВ, считая вопрос заранее решённым.

Занятно, что, описывая контуры «деоккупированного» Крыма, советник главы «меджлиса» Жумадилов (к слову, очень распространённая в южном Казахстане, а не в Крыму, фамилия) распинается о «равноправии для всех национальных общин полуострова».

Для начала, в Крыму прекрасно знают, как соблюдалось «равноправие» в то время, когда меджлисовцы не имели всей полноты власти на полуострове. Кроме того, бухтеть всерьёз о равноправии при 33% представительстве в парламенте от лица 12% крымско-татарского населения Крыма – значит, держать слушателей за недоумков. Нельзя так явно выпячивать свои алчные желания захватить Крым под свой полный контроль и диктовать другим установленные под себя правила.

Заявление советника Минстеця Каздобиной о разрыве стратегических коммуникаций Украины с крымчанами по вине России прозвучало сногсшибательно. Жиночкой за скобки были выведены угрозы расправы с «предателями», запоздалые сожаления рагулей о не проведённых вовремя этнических чистках, блокады и диверсии, призванные укреплять «стратегические коммуникации». Сама же Каздобина видит трагдедию в вытеснении бандеровских мозгопромывок с территории российского Крыма.

Каздобина подтвердила, что в отношении всех крымчан будет применяться практика, испробованная на членах команды захваченного сейнера «Норд»: российское гражданство считается «насильственно выданным», а людям присваивается статус украинской собственности, лишённой свободы выбора по определению.

«Я прикажу избить тебя плётками, и ты залюбишь меня как миленькая».

Вкупе с санкциями и кляузами во все международные «спортлото», это называется «ненасильственными мерами по возвращению Крыма».

Особое внимание будет уделяться информационной обработке крымских татар в российском Крыму, что можно расценить как оскорбление в расчёте на коллаборационизм широких слоёв населения. Интересно, что на вторую по численности украинскую общину Крыма ставка не делается.

Каздобина обещает накал «нарратива» в адрес Крыма, упуская из виду, что украинскими «нарративами» в Крыму давно сыты до подбородка, а вот мир и благополучие на полуостров вместе с обещанным мостом, смогла принести только Россия.

Забавно, что при упоминании об украинских санкциях против России, Каздобина отметила их низкую эффективность и несоответствие «мировым стандартам», объясняя сей дикий феномен «изучением возможного влияния на политику и экономику России в целях защиты Украины». При этом, советник отметила отсутствие прозрачности в санкционной политике и разнобой в их применении у Кабмина, Верховной Зрады и СБУ, упомянув о больших возможностях для коррупции в столь мутной воде, но не пожелав заострить внимание на этой захватывающей теме.

А вот выступление хана Чубарова, приглашённого для придания сходке большей важности, откровенно разочаровало. Поцыэнт лупал глазами, надувал щёки и шлёпал губами, призывая владу облечь «документ» в конкретные законы и рассказывая, как всё должно происходить на практике.

Полагаю, этого достаточно. «Документ», как водится, не стоит затрат на печать и использованную бумагу, но кое-что из него будет применено против Крыма. Это, прежде всего, попытка расколоть общественное согласие на полуострове, разжигая «самостийные» амбиции среди крымских татар, а также объявление всех крымчан крепостными, чтобы оправдывать все последующие беззакония бандерлогов заботой об их безопасности и благоденствии. Если не считать предвыборных игр Порошенко с «меджлисом» в «автономию», всё остальное – пустота и разговоры в пользу бедных.