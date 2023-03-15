Потенциальные кандидаты в президенты США от Республиканской партии на словах против военной помощи Киеву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Губернатор Флориды и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что военная помощь Украине – не в интересах Соединённых Штатов.

Такой же точки зрения придерживается и экс-президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Свежий опрос CNN показал, что среди потенциальных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Трамп лидирует с 40% голосов, а Десантис имеет поддержку 36%.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон поставил ключевым потенциальным кандидатам на пост президента США от Республиканской партии следующие вопросы относительно Украины: Является ли противостояние России на Украине жизненно важным и стратегическим американским интересом? Какова конкретно наша цель на Украине, и как мы узнаем, что достигли ее? Каков лимит финансирования и материальных средств, которые вы готовы отправить правительству Украины?

Отвечая на них, Рон Десантис отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины состоит в том, что он делает недостаточно. Губернатор Флориды считает, что наоборот – тот делает слишком много и без четко определенных целей, а его действия могут спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией. Он выступил против предоставления ВСУ истребителей F-16 и ракет большой дальности.

«Хотя США имеют много жизненно важных национальных интересов – защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая – дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них», – заявил Рон Десантис.

Политик сказал, что граждане США имеют право знать, «как миллиарды долларов налогоплательщиков США используются на Украине». Настоящей же целью Десантис считает достижение мира в российско-украинском конфликте.

В свою очередь, Дональд Трамп сказал, что противодействие России на Украине является жизненно важным не для Америки, а для Европы, добавив, что европейские союзники «должны заплатить цену гораздо бóльшую, чем мы, или как минимум сопоставимую».

Трамп считает, что цель США в этом конфликте – «помочь обезопасить Европу», и заметил, что «Европа сама себе не помогает». По его мнению, это «очень несправедливо», что по счетам платят в основном США, а Европа «нас использует в торговле и других сферах».

По словам политика, лимит американской помощи Украине будет «сильно зависеть» от встречи самого Трампа с Путиным, и опять подчеркнул, что Европе «предстоит раскошелиться».

Стоит отметить, что республиканцы шли на выборы Конгресса США в ноябре 2022 года под лозунгами снижения военной помощи Украине, а нынешний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти неоднократно заявлял, что не допустит «безлимитных чеков» для Киева. Однако ныне значительная часть конгрессменов-республиканцев критикует Джо Байдена за «недостаточную помощь Киеву». Потому не стоит обращать особого внимания на обещания Трампа и Десантиса.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США прогнозируют «бойню на праймериз» по украинскому вопросу.