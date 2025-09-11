«Размещайте где хотите» – Литва даёт полный карт-бланш НАТО на действия ПВО в стране

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Литва потратит дополнительные полмиллиарда евро на противодроновую оборону, однако в целом миссию ПВО в регионе должно осуществлять НАТО, без всяких ограничений и опасений повредить гражданские объекты в случае сбоев.

Об этом заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене на совместной с главкомом ОВС НАТО в Европе пресс-конференции в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что произошло в Польше, конечно, вызвало определённую тревогу в Литве. Каждый из нас на восточном фланге НАТО сталкивается с определёнными рисками каждую ночь. Ваша поддержка и совместная работа важны для безопасности восточной границы альянса. Что касается национальных мер, мы со своей стороны значительно ускорили процесс принятия решений, разрешили военным перехватывать и нейтрализовывать цели и подготовили законодательство, которое позволит силам НАТО безопасно действовать в небе, не опасаясь нанести ущерб гражданским объектам в мирное время», – сказала Шакалене.

Она подчеркнула, что пришло время перехода от защиты воздушного пространства к защите от воздушных угроз.

«Поэтому я представила позицию Литвы, что НАТО должно осуществлять миссию ПВО в нашем регионе. НАТО готово поддержать национальные усилия широким спектром возможностей, начиная с обмена разведданными и заканчивая будущим развёртыванием дополнительных средств и совместными специализированными учениями для борьбы с новыми типами угроз… Управление безопасности в контексте учений «Запад» и новых возникающих угроз адекватно реагирует на ситуацию», – добавила литовка.