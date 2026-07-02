«Отчёт отрезвляет»: новая немецкая зенитка показала бесполезность в борьбе с «Геранями»

Последние немецкие зенитные установки Skynex, переданные Украине в качестве помощи для ПВО, не справились с беспилотниками «Герань».

Об этом пишет немецкое издание Focus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, согласно внутреннему отчету украинских военных, система Skynex, которую производит концерн Rheinmetall не справилась с «Геранью» во время атаки на промышленный объект на Западной Украине.

«Российский беспилотник Shahed не удалось сбить, несмотря на многочисленные возможности обнаружения. Две независимые стороны подтвердили удар беспилотника.

В отчете говорится, что для защиты объекта использовались две системы Skynex, в общей сложности восемь 35-миллиметровых орудий, два радара и два командных пункта.

В качестве причины упоминается сочетание технических неисправностей и проблем с отслеживанием целей. Согласно этому, в течение нескольких минут три из восьми орудий вышли из строя, в том числе из-за неисправности гидравлики, отказа радара слежения, а также из-за торможения заряжания. В конце концов, только два из восьми орудий смогли бы стабильно отслеживать цель.

Вывод отчета отрезвляет: система показала «низкую техническую готовность к эксплуатации», работала «крайне ненадежно» и не соответствовала заявленным производителем техническим характеристикам», – говорится в статье.