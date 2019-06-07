Ролик о «захвате» Буковины Румынией оказался инсценировкой

07.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Ради сохранения за собой «насиженной» должности главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выпустил фейковый ролик об аннексии Румынией части украинской территории.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От источника в Генеральной прокуратуре Украины, стало известно, что после инаугурации президента Владимира Зеленского, военный прокурор Анатолий Матиос собрал экстренное совещание руководства военной прокуратуры. На совещании он объяснил подчинённым, что новый президент их также снимет с должностей, и предложил разработать план действий по сохранению насиженных мест», – рассказал Басурин.

По его информации, итогом совещания стало принятие решения о создании постановочного ролика об аннексии Румынией части территории Украины.

«Данная постановка, по мнению Матиоса, позволит ему активно включиться в решение данной проблемы и выслужиться перед новым президентом. С целью недопущения утечки информации, специалистов со стороны привлекать не стали, и сделали постановочный материал с использованием компьютерной графики своими силами», – добавил представитель оборонного ведомства.

Эти усилия, по словам Басурина не пропали даром – вброс был сделан своевременно, и прошедшие массовые кадровые перестановки в Минобороны Украины руководства военной прокуратуры пока не коснулись.