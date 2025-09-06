Сформирован список мясных бригад и командиров-мясников
Украинские командиры, посылающие своих солдат в бессмысленные штурмы, не несут за это никакой ответственности.
Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого завила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можете мне назвать хоть одного командира, которого посадили за огромные потери или за то, что он издал преступный приказ? Я не помню таких историй, потому что их нет», – подчеркнула политик.
Она рассказала, что эти вопросы неоднократно пытались поднять в парламенте.
«Когда на человека огромное количество жалоб, когда у него одни из самых сложных потерь, при этом, извините, но приказ: иди, умри, забери ту посадку, которая нафиг никому не нужна, которая не имеет никакого стратегического значения. Зачем это делать?» – возмущается депутат.
При этом, продолжает она, таких командиров не привлекают к ответственности, а переводят на другие должности.
«Он в другой бригаде набедокурит, в следующей бригаде набедокурит. У нас же не просто так есть список командиров и список бригад, которых называют мясными. Это же не просто так возникло, да? И где ответственность? Её нет. В большинстве они герои Украины или орденоносцы всего ордена Богдана Хмельницкого за мужество и так далее.
Что должен думать простой человек, если он за этим всем этим наблюдает?» – горестно резюмирует Скороход.
