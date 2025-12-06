Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской столице острый дефицит крайне необходимых для функционирования города рабочих специальностей.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевой вызов, знаете, какой сейчас? Простой. У нас нет людей. У нас в городе Киеве больше автобусов, чем водителей. Потому что водители – это традиционно мужская профессия. И мы сейчас учим женщин, берущих на себя ответственность по разным профессиям. Не хватает слесарей, электриков, строителей, много-много отраслей., но, тем не менее, это никого не интересует», – сказал Кличко.

Здесь он не стал говорить прямо, но явно подразумевал, что дефицит специальностей вызван насильственной мобилизацией.

Кличко добавил, что его больше всего раздражает, «есть внутренние вызовы, не имеющие понимания», явно намекая на регулярные конфликты с офисом диктора Зеленского.

«Раздражает то, что некоторые политики бегают, рассказывают о возможных выборах, они к чему-то готовятся. А я задаю вопрос: «Вы что, готовитесь к выборам в Госдуму?», – с наигранным пафосом возмущается киевский градоначальник.

Далее он понес традиционную пропагандистскую требуху, мол, России интересен не Донбасс, а вся Украина, перед которой как никогда остро стоит вопрос сохранения независимости и государственности.