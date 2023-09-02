В ельцинском Екатеринбурге подвергли издевательствам сначала сына, а потом супругу бойца СВО

В Ленинском райсуде Екатеринбурга Свердловской области мать мальчика, пострадавшего от нападок заукраинского ждуна, подверглась издевательствам и увольнению с работы за то, что не согласилась со слишком мягким приговором.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилось продолжение истории с мальчиком, с которого мужчина, если можно его так назвать, сорвал кепку с буквой «Z», а у парня отец воюет на фронте. Как вы помните, самый гуманный Свердловский суд присудил этому человеку семь тысяч рублей штрафа. Но там подали на апелляцию, будут пересматривать наказание. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет, как оказалось, в Екатеринбурге в том же суде работает мама мальчика. И маму начали травить в этом суде за то, что поставили под сомнение такой приговор, семь тысяч рублей штрафа. Довели до того, что мама, не выдержав этой травли, уволилась. Пишут, что вроде мама выйдет на работу. Не знаю, в том же суде или нет, может ей уже нашли какую-то другую работу, но я пытаюсь поставить себя на место человека, который на фронте сидит в окопе, и сначала узнаёт, что его сына обидели за кепку с буквой «Z», потому узнаёт, что обидчику дали издевательское наказание. А потом приступили к травле его супруги», – возмутился Коц.

Он уверен, что правоохранители должны заняться этим скандалом и тщательно расследовать все обстоятельства.

«Я не знаю, что в головах этих свердловских представителей Фемиды, которые устраивают это нагло и показательно. Они что, не понимают, что это всё будет вылито в соцсети и вызовет определённо негативную реакцию со стороны большей части общества. И, тем не менее, они на это идут. Надеюсь, надзорные органы присмотрятся к тем, кто издевается над семьями наших фронтовиков. Потому что у нас президент заявлял, что ни в чём не должны нуждаться семьи участников СВО, и уж тем более их не должны ущемлять», – резюмировал военкор.