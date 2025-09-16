В Госдуме требуют лишить мигрантов патентов и социалки

Елена Острякова.  
16.09.2025 22:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1225
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм, экстремизм


В России нужно ликвидировать патентную систему для трудовых мигрантов.

Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил сегодня с трибуны Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот у нас наша братская Беларусь. Там никаких патентов нет. Работодатель обязан доказать необходимость привлечения трудовых ресурсов, что не хватает белорусов. Потом они приезжают без всяких семей, без всякой социальной нагрузки. Отработал, получил деньги и уехал. То же самое нужно делать и нам», – сказал Миронов.

Депутат также высказался за ликвидацию диаспор и отмену безвизового режима для стран Средней Азии. При этом он считает, что для трудовых мигрантов из Белоруссии и Украины сдавать экзамен по русскому языку не нужно.

Тему поддержал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он считает, что мигрантов нужно выводить из тени.

«Давайте начнем с мигрантов, потому что, по оценкам совета по правам человека, это примерно 500 млрд рублей в год недоплаченных налогов. Мы видим денежный поток, который идет в страны, и видим, что налоги, которые Россия получает – намного меньше. Мы с этим не должны мириться», – сказал Нечаев.

