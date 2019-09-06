В Киеве назвали главное препятствие на пути к обмену пленными

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Большой обмен пленными между Украиной и Россией, который власти обеих стран готовили последний месяц, может произойти уже завтра. Главным препятствием остается лишь фигура политика Виктора Медведчука, претендующего на роль посредника как в процессах обмена, так и в мирных переговорах между Киевом, Москвой и республиками Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает украинский телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

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“Наш источник, который ещё 28 августа называл предположительные даты обмена 5-8 сентября или 17-18 сентября сообщает, что к обмену всё готово. Проведению обмена мешает только одно. Фигура Медведчука по которой украинская и российская сторона ещё не пришли к пониманию”, – говорится в сообщении.

Телеграм-канал утверждает, что “обмен может произойти уже завтра”, поскольку этого якобы хочет и к этому готова украинская сторона.

Также источник “Легитимного” утверждает, что затягивание процесса обмена пленными выгодно всем, кроме Зеленского.

“Чем больше идёт “затяжка” самого процесса обмена пленных, тем больше времени у оппонентов Зеленского для критики этого обмена. К примеру, сейчас раскручивают месседж с персоной Владимира Цемаха (фигурант по делу о сбитом Боинге МН17). Уже подключили западную прессу и западных политиков, которые “скрыто” критикуют выдачу данного человека”, – говорится в сообщении.

“Легитимный” перечисляет цели, которые преследуют оппоненты Зеленского, пытающиеся нивелировать имиджевые приобретения хозяина Банковой в результате проведения удачного обмена.

“1. Попытка срыва обмена пленными. 2. Попытаться как можно более занизить возможный положительный эффект и пиар Зеленского от самого обмена. Хотят сделать так, чтобы сам обмен ассоциировался, чуть ли не со “сдачей” национальных интересов Украины”, – утверждает телеграм-канал.

Ранее ПолитНавигатор со ссылкой на телеграм-канал “Легитимный сообщал о том, что между группами Зеленского и Медведчука развернулась нешуточная борьба за то, кто именно будет пожинать пиаровские плоды в случае успешного проведения обмена.