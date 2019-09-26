26.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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В Киеве рассказали, как Зеленский будет спасать падающий рейтинг

Очевидно, что к Новому году рейтинг президента Украины Владимира Зеленского существенно упадёт.

Об этом в эфире канала «Хвыля» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые серьёзные признаки (падения рейтинга Зеленского – ред.) будут к этому Новому году.

Просто есть психологическая зависимость. Когда тепло, когда лето, когда ты отдохнувший, когда куча фруктов – это на всей планете, ты не хочешь думать о плохом, ты полон надежд.

Но когда ты попадаешь в нормальную природную депрессию – стало холодно в доме, увеличились платёжки, пошёл рабочий процесс, устаёшь дома, ещё это правительство нихрена не поменяло, не сделало, как надеялись.

Поэтому, я думаю, к Новому году будут первые звоночки. Но через год, если не будет радикальных изменений и серьёзных усилий…

Он (Зеленский – ред.) может это пролонгировать, благодаря тому, что он может подсовывать какие-то позитивные сигналы – посадить кого-то знакового, делать лёгкие косметические ремонтные вещи, можно продолжить на целый год. Но Порошенко пытался это делать бесконечно», – заключил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский журналист Руслан Коцаба ещё летом прогнозировал, что к концу года рейтинг Владимира Зеленского рухнет вниз.

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