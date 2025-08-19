В США придумали, как снова обмануть Кремль
США нужно договориться с Россией о новых границах на бывшей территории Украины, а уже через день предоставить Киеву членство в НАТО.
Такой хитростью в эфире видеоблога американской журналистки Кэти Курик поделился эск- посол США в Москве Майкл Макфол, который сейчас сотрудничает с Офисом президента Украины, помогая разрабатывать новые санкции против РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прорывной идеей было бы договориться с русскими о границах и позволить им оставить часть украинской территории, и это произойдет в первый же день.
А потом на второй день лидеры НАТО встречаются в Брюсселе и говорят: «Мы приглашаем Украину присоединиться».
Это было бы сказано на второй день, потому что эти вещи не должны происходить одновременно. Путин не может решать, с кем нам вступать в союз, а с кем нет, это не его дело.
Это был бы действительно прорыв, который привел бы к прочному миру. И если бы Трамп сделал это, то он заслужил бы Нобелевскую премию мира», – агитирует Макфол.
