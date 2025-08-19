В США придумали, как снова обмануть Кремль

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 11:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1856
 
США нужно договориться с Россией о новых границах на бывшей территории Украины, а уже через день предоставить Киеву членство в НАТО.

Такой хитростью в эфире видеоблога американской журналистки Кэти Курик поделился эск- посол США в Москве Майкл Макфол, который сейчас сотрудничает с Офисом президента Украины, помогая разрабатывать новые санкции против РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прорывной идеей было бы договориться с русскими о границах и позволить им оставить часть украинской территории, и это произойдет в первый же день.

А потом на второй день лидеры НАТО встречаются в Брюсселе и говорят: «Мы приглашаем Украину присоединиться».

Это было бы сказано на второй день, потому что эти вещи не должны происходить одновременно. Путин не может решать, с кем нам вступать в союз, а с кем нет, это не его дело.

Это был бы действительно прорыв, который привел бы к прочному миру. И если бы Трамп сделал это, то он заслужил бы Нобелевскую премию мира», – агитирует Макфол.

