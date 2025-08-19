Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США нужно договориться с Россией о новых границах на бывшей территории Украины, а уже через день предоставить Киеву членство в НАТО.

Такой хитростью в эфире видеоблога американской журналистки Кэти Курик поделился эск- посол США в Москве Майкл Макфол, который сейчас сотрудничает с Офисом президента Украины, помогая разрабатывать новые санкции против РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.