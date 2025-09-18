Вскрылась скандальная подробность, общая для убийств Парубия и Фарион
Дело убитого экс-спикера Верховной рады нациста Андрея Парубия обрастает новыми вопросами, на которые нет ответов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTA заявила журналистка «Радио Свобода» [иноагент, нежелательная организация в РФ] Галина Трищук.
Ведущая заметила, что главной проблемой дела Парубия является то, что орудие убийства так и не нашли.
«Да, он [задержанный] указывает разные места. Самая большая проблема то, что, как и в деле Ирины Фарион, так и по делу Андрея Парубия не нашли оружия. Если бы нашли оружие, здесь вопросов вообще бы никаких не было», – говорит журналистка.
По ее словам, экс-глава МВД Юрий Луценко в беседе с ней утверждал, что пистолет был брошен в какое-то болото или пруд, откуда его якобы не могут вытащить.
«С [момента убийства Парубия] 30 августа уже сколько прошло дней? Оружие еще не найдено. Будем надеяться, что все же его найдут. Но отсутствие оружия – после этого очень много вопросов возникает», – добавила Трищук.
