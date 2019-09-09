ВСУ снова открыли огонь по патрулю ОБСЕ в Донбассе

09.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие в зоне «ООС» открыли огонь по наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов.

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«ВСУшники открыли огонь из ручного гранатомёта и стрелкового оружия в направлении патруля наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществлявшего мониторинг в районе населённого пункта Ясиноватая. Одна из гранат разорвалась в воздухе в 100 м от автомобилей ОБСЕ», – рассказал Ринат Айгистов.

Представитель оборонного ведомства выразил надежду на самую жёсткую оценку действий ВСУ со стороны мирового сообщества.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР уже сообщали, что ВСУ открыли огонь по представителям СЦКК и ОБСЕ, проводившим мониторинг последствий украинского обстрела населённого пункта на юге Республики.