Зе-банда всё разворовала: До 85% поставляемых в ВСУ дронов оказываются бракованными
Шесть из семи фпв-дронов, поставляемых в ВСУ украинскими государственными структурами, не долетают до цели.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир пехотной роты батальона «Свобода» лейтенант Владимир Семин (позывной «Рандеву»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда разведка обнаруживает противника, и нужно срочно вылететь дроном-камикадзе на поражение. Допустим, лететь приходится на оптоволокне.
Так вот, дроны, которые нам поставляют волонтёры, обычно долетают, и поражают цели. А дроны, которые поставляют нам государственные структуры – бывает такое, что 5-6 вылетов, и каждый раз обрыв», – жаловался Семин.
«Таким образом мы теряем время, которое и так играет против нас. К тому же, на весах – жизнь пехотинца, который сидит там, и ждёт, что мы его сбережем.
Вопрос не только в количестве средств, которыми комплектуют, но очень остро стоит вопрос их качества. А ведь на дронах вся война держится», – подытожил офицер.
Как ранее заявлял экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, половина денег, выделяемых из бюджета на производства дронов, идут на фирму, связанную с бежавшим в Израиль фигурантом коррупционного скандала и другом Зеленского Тимуром Миндичем.
«Причем специалисты утверждают, что при разрешенной государством 25-процентной рентабельности они показывают от 50 до 75. Просто вдумайтесь: есть 5 миллиардов на закупки, из них половина, 2,5 миллиарда, идет одной фирме», – говорил Луценко.
