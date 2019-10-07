Зеленский выглядит абсолютно беспомощным на фоне обнаглевших неонацистов

07.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока на Украине возможны демарши против власти, вроде торпедирования радикалами решений президента и срывов разведения войск вооружёнными неонацистами, ни о каком Нормандском формате не может быть и речи.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы услышали (заявление украинского премьера Пристайко о срыве отвода войск в Донбассе якобы из-за обстрела– ред.) – это поиск повода, предлога, чтобы не начинать разведение сил в Золотом и Петровском, о котором все договорились…

При желании этот повод можно найти всегда, потому что невозможно неделю гарантировать, что не будет никаких обстрелов, с любой стороны всегда когда-то что-то будет, провокации происходят постоянно», – заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин.

«Единственно, какая может быть отдушина, это то, что все всё понимают. Пусть в Киеве не сомневаются, что эту логику, хитрость, это желание пропетлять прекрасно понимают и в Париже, и в Берлине, понимают и в Вашингтоне, но там сейчас не до того.

В принципе, Москва при желании получает повод говорить: ну, а о чём нам на этом саммите (нормандской четвёрки – ред.) говорить, давайте отложим», – добавил он.

При этом экс-нардеп Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров подчеркнул, что новая киевская власть не делает ничего в отношении экс-президента Петра Порошенко, который преспокойно раскачивает ситуацию, несмотря на предвыборные обещания Зеленского о «посадках».

«Те уголовные дела, которые возбуждены против Порошенко, не имеют никакого отношения к ныне действующей власти. Это – принципиальная позиция совершенно других людей, которые пытаются восстановить справедливость, я считаю, абсолютно обосновано, и это мечта миллионов людей», – добавил экс-нардеп.

Российская теле- и радиоведущая Анна Шафран отметила, что Зеленский, несмотря на возложенные надежды, демонстрирует полную недееспособность.

«Эти ребята (неонацисты в Золотом – ред.) стояли с футлярами не от виолончелей или скрипок, они говорят о том, что они сами организовались, у них в руках оружие, это о чём?

О том, что в стране, которая как бы обладает вооружёнными силами, правоохранительными органами, действуют бандитские формирования, которые имеют наглость ставить ультиматум действующему президенту, это лишь о том, что власть полностью недееспособна.

Мы много возлагали надежд на Зеленского, что придёт и наконец-то все обещания выполнит по поводу мира, но, к сожалению, нет никаких надежд, что ситуация будет развиваться в позитивном русле», – констатировала Шафран.

Также Спиридон Килинкаров отметил, что три точки разведения сил на 420-километровой линии фронта с военной точки зрения не имеет никакой ценности ни для одной из сторон, но имеет огромное политическое значение для Украины, которая якобы изо всех сил рвётся на встречу в Нормандском формате.

«Эти условия были поставлены, чтобы понимали готовность сторон к выполнению взятых на себя обязательств. И если Украина взяла обязательство не только перед нормандской четвёркой, весь мир смотрит, и не в состоянии выполнить, то никакого смысла собираться в Нормандском формате нет», – добавил Килинкаров.

С экс-нардепом согласился спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Пока Украина не избавится от радикалов, пока не вычистит тех людей, которые на себя перетягивают монополию на насилие, которая должна принадлежать украинской власти, – до тех пор с украинской властью договариваться не имеет смысла, потому что она неспособна выполнить обязательства, которые на себя берёт ни в «Минске», ни в Нормандском формате.

То, что они (неонацисты в Золотом – ред.) сегодня устроили – это показательное выступление для Зеленского», – отметил дипломат.